Nach dem Ausscheiden mit der 1:6-Niederlage in der Qualifikationsrunde des Fußball-Landespokals beim FC Union Mühlhausen (Landesklasse, Staffel 2), hat der SV Wacker 04 Bad Salzungen in der Punktspielsaison der Landesklasse, Staffel 3, einen Fehlstart hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Sven Römhild verlor am Sonntag beim Aufsteiger Mosbacher SV mit 0:5. Der auftrumpfende Neuling setzte sich damit an die Tabellenspitze, während Bad Salzungen Schlusslicht ist und sich gleich zu Saisonbeginn mitten im Abstiegskampf befindet – wie bereits in der vorigen Saison, als die Mannschaft erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt schaffte.