Der drittletzte Spieltag der Landesklasse-Saison steht an und noch sind alle drei Vereine der Region nicht auf der sicheren Seite. Der SV Walldorf muss am Samstag (15 Uhr) nach Gotha. Am Sonntag (15 Uhr) ist Derbyzeit, wenn Thuringia Struth-Helmershof den FC Steinbach-Hallenberg auf der Hofwiese empfängt.