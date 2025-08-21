Stephan Anschütz und Mathias Weisheit warten mit ihren Mannschaften in der noch jungen Saison auf das erste Erfolgserlebnis. Die Anschütz-Elf vom FC Barchfeld kassierte zum Punktspielauftakt eine herbe 1:5-Heimniederlage gegen den FC Sonneberg und schied im Pokal beim Landesklassenvertreter aus der Staffel 2 in Siemerode im Elfmeterschießen aus. Der SV Wacker Bad Bad Salzungen unterlag zunächst im Pokal beim Landesklassenvertreter aus der Staffel 2 in Kölleda mit 0:5 Toren und ließ in der Landesklasse eine 1:2-Heimniederlage gegen den SV Steinach folgen. Am Samstag ist für beide ab 15 Uhr Altkreis-Derby-Zeit. Last oder Lust? Unter anderem darüber sprechen beide Trainer.