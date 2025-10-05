Der Erlauer SV Grün-Weiß hat eindrucksvoll Moral bewiesen und den FC Barchfeld 02 nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 3:1 besiegt. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte das Team von Trainer Maik Lipsius in Durchgang zwei auf, zeigte Kampfgeist, Effizienz und den unbedingten Willen zur Wende. Im Mittelpunkt stand Rückkehrer Philipp Allzeit, der trotz eines Wacklers beim Gegentor mit mehreren starken Paraden in der zweiten Hälfte zum Matchwinner avancierte.