Nach dem 2:1-Sieg sind die Rhöner alleiniger Spitzenreiter. Trainer Andreas Mannel verzichtete auf einige Stammkräfte und gab mehreren jungen Spielern die Chance, sich zu beweisen. Das funktionierte vom Anpfiff weg recht ordentlich, auch wenn es in der Anfangsviertelstunde in erster Linie erst einmal um Fehlervermeidung ging. Da auch die Gäste nicht sofort bedingungslos auf Angriff setzten, dauerte es bis zur 20. Minute, ehe es zur ersten verheißungsvollen Torchance kam. Der agile Florian Schäfer hatte sich auf der linken Außenbahn durchgesetzt, drang in den Strafraum ein und schloss platziert ab. Der zuverlässige Gästekeeper Julius Geyling klärte zur Ecke. Kurz danach kam Tim Barnewald aus 16 Metern unbedrängt zum Schuss, verfehlte den Kasten aber knapp (23.). Von Hildburghausen war in der Offensive nicht viel zu sehen. Bei einigen schnellen Gegenstößen wurde das Mittelfeld zwar schnörkellos mit langen Bällen überbrückt, spätestens an der Strafraumgrenze war aber gegen eine, wie gewohnt kompakt stehende, Rhöner Hintermannschaft Endstation. Ab der 30. Minute bekamen die Borscher deutlich mehr Struktur und Sicherheit in ihre Aktionen, hatten wesentlich mehr Ballbesitz, woraus sich weitere Chancen ergaben. Luis Dittmar, wurde halb rechts bedient, schloss aber zu überhastet ab (33.). Auch Paul Wagner hätten treffen können beziehungsweise müssen. Letzterer hatte Pech, als er einen Steilpass erlief und die Kugel am Keeper und Zentimeter am leeren Tor vorbei vorbei rollte (37.). Als derselbe Angreifer wenig später von der Strafraumgrenze frei zum Schuss kam und erneut in Geyling seinen Meister fand, schien sich Unmut breit zu machen. Zum Glück, aus Sicht der Gastgeber, fiel im Anschluss an einen Eckball der erlösende Führungstreffer. Tim Barnewald behielt im Gewühl die Übersicht und netzte aus Nahdistanz ein (1:0/40.). Der Bann war gebrochen. Die Gäste sehnten sich unter Dauerdruck nach dem Pausenpfiff. Sekunden bevor dieser ertönte, mussten sie doch noch das 0:2 hinnehmen. Florian Schäfer, der eine Flanke von rechts gekonnt verwertete, belohnte sich für seine engagierte Leistung (2:0/45.). Wenn es einen Grund für Kritik am Spiel der Rhöner gab, dann der, dass sie höher hätten führen müssen.