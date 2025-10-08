Als der FC Carl Zeiss Jena noch eine große Nummer im internationalen Fußball war, gaben sich die Weltstars im Ernst-Abbe-Sportfeld die Klinke in die Hand. Eusebio, der begnadete Mittelstürmer aus Portugal, war mit Benfica Lissabon ebenso zu Gast wie Carlo Ancelotti mit AS Rom oder Gianluca Vialli mit Sampdoria Genua. Darüber hinaus hatten die Thüringer mit Peter Ducke, Lothar Kurbjuweit oder Eberhard Vogel auch in den eigenen Reihen wahre Ausnahmekönner.