Zum Spiel: In dieser Begegnung zwischen Haina und Häselrieth kam Patrick Jäger zurück an die alte Wirkungsstätte. Für ihn ging es ohne Punkte zurück nach Häselrieth. Beim Seitenwechsel stand es nach einem abwechslungsreichen und spannenden Spiel 1:1-Unentschieden. Das Führungstor von Carlo Trautwein mit seinem siebten Saisontreffer glich Stefan Wacker (Saisontor Nummer elf) per Kopfballtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang aus. Im zweiten Durchgang besaßen dann die Hainaer die besseren Möglichkeiten. Christian Fritsch war nach einem Eckball per genialem Hackentrick am kurzen Pfosten mit für die Führung zuständig. Der Ball landete am Pfosten. Von dort sprang das Leder an den Körper des Gästekeepers und schließlich ins Tor. Toni Röther machte kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel drauf.