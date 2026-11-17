Berlin - "Im Idealfall machen wir fünf": Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit einer hellseherischen Aussage vor der 5:0-Gala des DFB-Teams gegen die Niederlande für einen Netz-Hit gesorgt. "Wir haben ein gutes Gefühl, aber wissen tun wir es nicht. Und im Idealfall machen wir fünf", sagte Klopp vor dem Spiel im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger grinsend zu einer möglichen Torausbeute, bevor er nachschob: "Wird schwer genug, eins zu machen." Am Ende wurden es tatsächlich fünf.