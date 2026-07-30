Dresden - Ex-Profi Felix Kroos traut Dynamo Dresden eine starke Rolle in der 2. Fußball-Bundesliga zu. "Ich schätze Dresden als eines der stärksten Teams ein", sagte TV-Experte Kroos in einer Medienrunde von RTL/Sky. Zwar habe Dynamo nicht den einen herausragenden Spieler, funktioniere aber als Mannschaft sehr gut, meinte der frühere Mittelfeldspieler von Union Berlin. Die Sachsen sieht der 35-Jährige am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz, "ohne jetzt groß aber auch zu träumen, dass was Richtung Platz 1 bis 3 geht".