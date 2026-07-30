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Fußball Kroos: Dresden zählt zu den stärksten Teams der 2. Liga

Felix Kroos sieht Dynamo Dresden als starkes Zweitliga-Team und lobt besonders den Teamgeist. Was der TV-Experte von der neuen Saison erwartet.

Fußball: Kroos: Dresden zählt zu den stärksten Teams der 2. Liga
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Traut Dynamo viel zu: Felix Kroos. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Dresden - Ex-Profi Felix Kroos traut Dynamo Dresden eine starke Rolle in der 2. Fußball-Bundesliga zu. "Ich schätze Dresden als eines der stärksten Teams ein", sagte TV-Experte Kroos in einer Medienrunde von RTL/Sky. Zwar habe Dynamo nicht den einen herausragenden Spieler, funktioniere aber als Mannschaft sehr gut, meinte der frühere Mittelfeldspieler von Union Berlin. Die Sachsen sieht der 35-Jährige am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz, "ohne jetzt groß aber auch zu träumen, dass was Richtung Platz 1 bis 3 geht".

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Positiv wertete Kroos die Verpflichtung von Nicolai Rapp, der von Ligarivale Karlsruher SC kam. Der 29 Jahre alte Defensiv-Allrounder werde das Team stabilisieren. Auch die Erfahrungen der Vorsaison mit dem Klassenverbleib nach Tabellenplatz 18 zur Vorrunde würden helfen: "Das gibt dir unglaublich viel Selbstvertrauen. Ich glaube, mit diesem Selbstvertrauen werden sie auch reinstarten in die Saison."

Terodde: Dynamo kann "oben ranrutschen"

Wie Kroos geht in Simon Terodde ein weiterer RTL/Sky-Experte von einer sorgenfreien Dresdner Saison aus. Die Elf von Trainer Thomas Stamm habe "nichts mit dem Abstieg zu tun", prophezeite der Ex-Stürmer und verwies dabei auf den Verbleib von Leistungsträgern wie Thomas Keller oder Robert Wagner. Mit ein bisschen Glück könne Dynamo "oben ranrutschen", sagte Terodde. 

"Ich glaube, so gut war die Stimmung in Dresden schon lange nicht mehr. Alles, was angefasst wird, da sind die Leute mit zufrieden", meinte der Rekordtorschütze der 2. Liga (177 Treffer) weiter. Dies sei auch ein Verdienst von Sport-Geschäftsführer Sören Gonther, der bei den Personalentscheidungen richtig gelegen habe.

Zum Auftakt gastiert Dynamo am 9. August beim 1. FC Nürnberg. Anschließend geht es im ersten Heimspiel der Saison am 16. August gegen den SV Darmstadt 98.