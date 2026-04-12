Am Ende trennen sich der SV 08 Steinach und der FSV 06 Eintracht Hildburghausen 2:2 – also unentschieden. Und da auch die anderen Teams in der Spitzengruppe – und hier wirklich gleich die ersten neun Mannschaften in dieser Staffel 3 – alle nur remis gespielt haben, gab es in er Tabelle keinerlei Veränderungen. Dabei hätte sich gerade Hildburghausen mit einem Sieg an den Primus aus Ohratal heranpirschen können. Und Steinach hätte mit einem Dreier mit dem Rivalen aus Sonneberg gleichgezogen.