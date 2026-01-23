Am vergangenen Samstag wurde in einer Turnierpause beim Hallenpokal in Hildburghausen (wir berichteten) das Viertelfinale im Pokalwettbewerb der Schlossbrauerei Schwarzbach ausgelost. Die Lose zog dabei der Bürgermeister der Stadt Hildburghausen, Patrick Hammerschmidt. Verantwortlich für die Auslosung war von Seiten des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen der Vorsitzende des Spielausschusses, Jens Hirschfeld, sowie der Pokalspielleiter Ulrich Hofmann. Die Viertelfinalbegegnungen werden Ostern 2026 ausgetragen.