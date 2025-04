Es war ein mühevoller Arbeitssieg für den favorisierten Kreisoberligisten. FC Schweina-Gumpelstadt II. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn Diedorf die von den Gästen verschlafene Anfangsphase zur Führung genutzt hätte. Schon nach zwei Minuten setzte sich der schnelle Marius Hildesheim links durch und flankte scharf nach innen, wo das Leder nicht nur an Freund und Feind, sondern auch knapp am langen Pfosten vorbeizischte. Wenige Augenblicke später spielte Adrian Preißler unter Bedrängnis am eigenen Strafraum einen völlig unmotivierten und ungenauen Querpass. Marius Protzmann ergatterte sich den Ball, zog sofort ab und traf nur den Pfosten (5.).