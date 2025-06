Am Pfingstsonntag, 8. Juni, steht wieder das Finale um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach an – nunmehr in der 13. Auflage. In diesem Jahr treffen dabei der Kreisligist Germania Sonneberg-West und der Kreisoberligist SV Elektrokeramik Veilsdorf aufeinander. Die Dreizehn gilt in vielen Kulturen als Unglückszahl. Die irrationale, abergläubische Furcht vor der Zahl 13 wird Triskaidekaphobie genannt. Welche Mannschaft schlägt dem Aberglauben an diesem Tag ein Schnippchen?