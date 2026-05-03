Kein Boykott, dafür Pokaltriumph: Im Vorfeld des Mittelthüringer Kreispokalfinales kam es zwischen der SG Traktor Teichel und dem KFA zu Unstimmigkeiten. Grund war der bereits am 1. Mai geplante Vereinsjubiläumstermin der Teichler. Die Verantwortlichen befürchteten, ohne Fans und ohne schlagkräftige Mannschaft das Endspiel in Weimar gegen den FSV Gräfinau-Angstedt bestreiten zu müssen. Daher bat man den KFA um eine Verlegung des Finales. Dieser lehnte jedoch ab. Zwischenzeitlich drohte Teichel mit einem Boykott, entschied sich letztlich aber zur Teilnahme – und wurde mit einem 2:1-Sieg belohnt. So konnte die SG den Pokal am Abend mit zur Jubiläumsfeier nehmen.