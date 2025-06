Der verdiente Kreispokalsieger 2025 ist der SV Elektrokeramik Veilsdorf. Der höherklassige Kreisoberligist bestimmte über weite Strecken diese Begegnung. Deshalb geht der Sieg gegen Sonneberg-West letztlich auch in dieser Höhe in Ordnung. Bereits mit dem 5:1 nach einer Stunde Spielzeit skandierten die mitgereisten Fans – die gegenüber den Spielzeugstädtern klar in der Überzahl waren – in Anlehnung an den DFB-Pokal: „Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!“