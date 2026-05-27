Im Kreispokal-Finale der Männer, das am Samstag (23. Mai) im Suhler Auestadion ausgetragen wurde, feierte der FSV Schmalkalden im dritten Spieljahr nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Männerbereich seinen ersten Titel. Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen die SG SV Dolmar Kühndorf holten sich die Fachwerkstädter den Sieg. Da sie sich auch schon den Aufstieg in die Kreisliga gesichert haben, darf sich Schmalkalden ein wenig als Double-Sieger fühlen.