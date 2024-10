Der Überblick zu den Achtelfinalbegegnungen der Kreisklasse-Teams – fünf der Kreisklasse-Teams feierten auf eigenem Platz den Einzug in die nächste Runde, am meisten Spannung bekamen die Zuschauer in Helmershausen beim Spiel des TSV gegen die SG Helba geboten. Vorzeitig nach Hause zu gehen, war hier Tabu.