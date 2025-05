Der „Klebe“ von Benjamin Hertel sei Dank. es war die 89. Minute als der Ilmenauer Stürmer im Weimarer Wimaria-Stadion den entscheidenden Elfmeter verwandelte und seine Germania zum zweiten Mal in Folge zum Sieg im Kreispokal schoss. Der in der Kreisoberliga spielende Pokalverteidiger war als Favorit ins Duell mit Kreisligist Fortuna Großschwabhausen gegangen. Der Pokalschreck, der schon mehrere Kreisoberligisten aus dem Rennen geworfen hatte, machte es Germania allerdings alles andere als leicht. Zwar waren die Ilmenauer spielerisch im Vorteil, hatten in der ersten Halbzeit auch ihre Chancen, mussten aber auch vor den Angriffen ihrer Gegner auf der Hut sein.