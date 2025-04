Die Vorschlussrunde um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach wurde am Sonntag in Sachsenbrunn ausgelost. Den Rahmen dazu bildete das Kreisoberligaspiel der SG Sachsenbrunn gegen den SV 08 Westhausen (5:1). Glücksfee war die Trainerin der weiblichen Spielklassen auf Landesebene, Stefanie Gerbeth-Schmidt. Die Sachsenbrunner Mädels kicken ja bekanntlich bei den C- und B-Juniorinnen in der Verbandsliga.