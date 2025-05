Die Überraschung gab’s in Bettelhecken, also in Sonneberg-West: Der Kreisligist rang mit einer wahnsinnig kämpferischen Leistung den Kreisoberligisten Sachsenbrunn nieder. Beim Gastgeber spielte sich vom Start weg auf dem Spielfeld alles zwischen den beiden Funke-Brüdern ab. Im Tor stand der mittlerweile 44-jährige Michael Funke und somit der erfahrenste Akteur auf dem Feld. Dessen Bruder Stephan Funke war zunächst als einzige Sturmspitze aufgeboten.