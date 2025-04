Torwart-Tausch „trainiert“

Das Duell Sachsenbrunn – Milz hatte es ja vor 14 Tagen an gleicher Stelle schon einmal gegeben – im Punktspielbetrieb. Damals hatte Benjamin Göhring mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Heimsieg sichergestellt. Dieses Mal – im Kreispokal-Duell – führten die Platzhirsche bis kurz vor dem Abpfiff mit 2:0. Aber dann schlugen die Grabfelder zurück: In der 89. Minute war es Sebastian Hebig. Und dann war es auch dieses Mal wieder die 93. Spielminute. Der Ausgleichstreffer von Maximilian Preuße für Milz bedeutete die Verlängerung. Hier sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Die beste Möglichkeit war dabei der Lattentreffer von Sebastian Hebig (Milz). Aber es gab keine weiteren Treffer; so musste über den Halbfinaleinzug das Elfmeterschießen entscheiden.