Bereits in der zweiten Pokalhauptrunde ist der Traum von der erneuten Pokalverteidigung für Ilmenau zu Ende, musste man sich doch der heimstarken Mannschaft von Haarhausen vor ansprechender Kulisse geschlagen geben. Dabei hätte Ilmenau früh in Führung gehen können. Bei einem weiten Abschlag von Ogbenna setzte sich Diallo gegen zwei Gegenspieler durch, aber sein Schuss traf nicht das Tor (6.), frei vor dem Tor ging sein Kopfball nach Ablage von Cherkashyn über das Tor (29.).