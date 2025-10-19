Germania Ilmenau hat die Chance auf den Pokal-Hattrick verpasst. Der Kreispokalsieger der letzten zwei Jahre musste dieses Mal in der zweiten Hauptrunde die Segel streichen. Im Spitzenspiel unterlag man bei der SG Wachsenburg Haarhausen überraschend klar mit 0:3. Die Wachsenburger liegen aktuell hinter Elgersburg auf Platz 2 der Kreisoberliga, einen Punkt vor der Germania. Ein Duell auf Augenhöhe war also zu erwarten. Das war es auch lange Zeit, denn die Entscheidung fiel erst in der letzten Viertelstunde. Der eingewechselte Luther brachte Haarhausen auf die Siegerstraße (76., 82.). Glaß setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Bemerkenswert: Die Gastgeber spielten nach einer Roten Karte fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl.