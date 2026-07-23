Fußball-Kreisoberliga: Zum Auftakt ein Suhler Stadtderby

HINRUNDE
In gut einem Monat wird die neue Saison in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig eröffnet. Die neue SG aus SV Dietzhausen und 1. Suhler SV empfängt am 1. Spieltag die SG Goldlauter.
HINRUNDE
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1. Spieltag
Freitag, 14. August, 18.30 Uhr: SG Kaltennordheim – Empor Dreißigacker
Sonntag, 23. August, 15 Uhr: SV Brotterode-Trusetal – SG Wernshausen, SG Mittelschmalkalden – VfL Meiningen II, SG Dietzhausen – SG Goldlauter; 16 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SV Jüchsen (spielfrei: SG FC Rennsteig)
2. Spieltag
Sonntag, 16. August, 15 Uhr: SV Jüchsen – SG Mittelschmalkalden, SG Wernshausen – SG Steinbach-Hallenberg
Samstag, 29. August, 15 Uhr: Empor Dreißigacker – SV Brotterode-Trusetal; 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SG FC Rennsteig
Sonntag, 30. August, 15 Uhr: VfL Meiningen II – SG Dietzhausen; 15.30 Uhr: SG Goldlauter – Rot-Weiß Breitungen (spielfrei: SG Kaltennordheim)
3. Spieltag
Freitag, 11. September, 18 Uhr: SG Dietzhausen – SV Jüchsen; 18.30 Uhr: SG FC Rennsteig – SG Goldlauter, SG Steinbach-Hallenberg – Empor Dreißigacker
Sonntag, 13. September, 14 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SG Wernshausen; 15 Uhr: SV Brotterode-Trusetal – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – VfL Meiningen II (spielfrei: FC Zella-Mehlis)
4. Spieltag
Freitag, 18. September, 18.30 Uhr: SG FC Rennsteig – VfL Meiningen II
Samstag, 19. September, 15 Uhr: Empor Dreißigacker – SG Mittelschmalkalden
Sonntag, 20. September, 15 Uhr: SG Wernshausen – SG Dietzhausen, SG Kaltennordheim – SG Steinbach-Hallenberg; 15.30 Uhr: SV Jüchsen – Rot-Weiß Breitungen, SG Goldlauter – FC Zella-Mehlis (spielfrei: SV Brotterode-Trusetal)
5. Spieltag
Samstag, 26. September, 14.30 Uhr: SV Jüchsen – SG FC Rennsteig; 15 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SV Brotterode-Trusetal, SG Dietzhausen – Empor Dreißigacker; 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – VfL Meiningen II
Sonntag, 27. September, 14 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SG Wernshausen (spielfrei: SG Goldlauter)
6. Spieltag
Samstag, 10. Oktober, 15 Uhr: Empor Dreißigacker – Rot-Weiß Breitungen
Sonntag, 11. Oktober, 15 Uhr: SG Kaltennordheim – SG Dietzhausen, SV Brotterode-Trusetal – SG Mittelschmalkalden, VfL Meiningen II – SG Goldlauter, SV Jüchsen – FC Zella-Mehlis, SG Wernshausen – SG FC Rennsteig (spielfrei: SG Steinbach-Hallenberg)
7. Spieltag
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SG Wernshausen
Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SG Steinbach-Hallenberg, SG FC Rennsteig – Empor Dreißigacker; 15.30 Uhr: SG Goldlauter – SV Jüchsen, SG Dietzhausen – SV Brotterode-Trusetal, Rot-Weiß Breitungen – SG Kaltennordheim (spielfrei: VfL Meiningen II)
8. Spieltag
Samstag, 24. Oktober, 15 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SG Dietzhausen, Empor Dreißigacker – FC Zella-Mehlis
Sonntag, 25. Oktober, 15 Uhr: SV Brotterode-Trusetal – Rot-Weiß Breitungen, SV Jüchsen – VfL Meiningen II, SG Wernshausen – SG Goldlauter, SG Kaltennordheim – SG FC Rennsteig (spielfrei: SG Mittelschmalkalden)
9. Spieltag
Samstag, 31. Oktober, 12 Uhr: VfL Meiningen II – SG Wernshausen; 14.30 Uhr: SG Dietzhausen – SG Mittelschmalkalden, Rot-Weiß Breitungen – SG Steinbach-Hallenberg, FC Zella-Mehlis – SG Kaltennordheim
Sonntag, 1. November, 14 Uhr: SG FC Rennsteig – SV Brotterode-Trusetal; 14.30 Uhr: SG Goldlauter – Empor Dreißigacker (spielfrei: SV Jüchsen)
10. Spieltag
Samstag, 7. November, 14 Uhr: Empor Dreißigacker – VfL Meiningen II; 15.30 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SG FC Rennsteig
Sonntag, 8. November, 14 Uhr: SG Mittelschmalkalden – Rot-Weiß Breitungen, SG Wernshausen – SV Jüchsen, SG Kaltennordheim – SG Goldlauter, SV Brotterode-Trusetal – FC Zella-Mehlis (spielfrei: SG Dietzhausen)
11. Spieltag
Samstag, 21. November, 12 Uhr: VfL Meiningen II – SG Kaltennordheim; 14 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SG Dietzhausen; 14.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SG Steinbach-Hallenberg, SV Jüchsen – Empor Dreißigacker; 15 Uhr: SG Goldlauter – SV Brotterode-Trusetal; 16 Uhr: SG FC Rennsteig – SG Mittelschmalkalden (spielfrei: SG Wernshausen)
12. Spieltag
Samstag, 29. August, 16 Uhr: SV Jüchsen – SG Kaltennordheim
Samstag, 28. November, 14 Uhr: Empor Dreißigacker – SG Wernshausen, SG Steinbach-Hallenberg – SG Goldlauter, SG Dietzhausen – SG FC Rennsteig
Sonntag, 29. November, 14 Uhr: SV Brotterode-Trusetal – VfL Meiningen II, SG Mittelschmalkalden – FC Zella-Mehlis (spielfrei: Rot-Weiß Breitungen)
13. Spieltag
Samstag, 5. Dezember, 12 Uhr: VfL Meiningen II – SG Steinbach-Hallenberg; 14.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SG Dietzhausen
Sonntag, 6. Dezember, 14 Uhr: SG FC Rennsteig – Rot-Weiß Breitungen, SG Wernshausen – SG Kaltennordheim; 14.30 Uhr: SG Goldlauter – SG Mittelschmalkalden, SV Jüchsen – SV Brotterode-Trusetal (spielfrei: Empor Dreißigacker)
RÜCKRUNDE
14. Spieltag
Samstag, 6. März, 14 Uhr: Empor Dreißigacker – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – Rot-Weiß Breitungen
Sonntag, 7. März, 14 Uhr: SG Wernshausen – SV Brotterode-Trusetal, SV Jüchsen – SG Steinbach-Hallenberg, VfL Meiningen II – SG Mittelschmalkalden; 14.30 Uhr: SG Goldlauter – SG Dietzhausen (spielfrei: SG FC Rennsteig)
15. Spieltag
Samstag, 13. März, 14 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SG Wernshausen
Sonntag, 14. März, 14 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SV Jüchsen, SV Brotterode-Trusetal – Empor Dreißigacker, SG FC Rennsteig – FC Zella-Mehlis; 14.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SG Goldlauter, SG Dietzhausen - VfL Meiningen II (spielfrei: SG Kaltennordheim)
16. Spieltag
Samstag, 20. März, 14 Uhr: Empor Dreißigacker – SG Steinbach-Hallenberg
Sonntag, 21. März, 14 Uhr: SG Wernshausen – SG Mittelschmalkalden, VfL Meiningen II – Rot-Weiß Breitungen, SG Kaltennordheim – SV Brotterode-Trusetal; 14.30 Uhr: SV Jüchsen – SG Dietzhausen, SG Goldlauter – SG FC Rennsteig (spielfrei: FC Zella-Mehlis)
17. Spieltag
Samstag, 3. April, 13 Uhr: VfL Meiningen II – SG FC Rennsteig; 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SG Goldlauter
Sonntag, 4. April, 15 Uhr: SG Mittelschmalkalden – Empor Dreißigacker, SG Steinbach-Hallenberg – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SV Jüchsen, SG Dietzhausen – SG Wernshausen (spielfrei: SV Brotterode-Trusetal)
18. Spieltag
Samstag, 10. April, 15 Uhr: Empor Dreißigacker – SG Dietzhausen
Sonntag, 11. April, 15 Uhr: SG Wernshausen – Rot-Weiß Breitungen, SG FC Rennsteig – SV Jüchsen, VfL Meiningen II – FC Zella-Mehlis, SV Brotterode-Trusetal – SG Steinbach-Hallenberg, SG Kaltennordheim – SG Mittelschmalkalden (spielfrei: SG Goldlauter)
19. Spieltag
Samstag, 17. April, 15 Uhr: SG Dietzhausen – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SV Jüchsen
Sonntag, 18. April, 14 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SV Brotterode-Trusetal; 15 Uhr: SG FC Rennsteig – SG Wernshausen; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – Empor Dreißigacker, SG Goldlauter – VfL Meiningen II (spielfrei: SG Steinbach-Hallenberg)
20. Spieltag
Samstag, 24. April, 15 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – SG Mittelschmalkalden, Empor Dreißigacker – SG FC Rennsteig
Sonntag, 25. April, 15 Uhr: SG Wernshausen – FC Zella-Mehlis, SV Jüchsen – SG Goldlauter, SV Brotterode-Trusetal - SG Dietzhausen, SG Kaltennordheim – Rot-Weiß Breitungen (spielfrei: VfL Meiningen II)
21. Spieltag
Samstag, 8. Mai, 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – Empor Dreißigacker
Sonntag, 9. Mai, 15 Uhr: VfL Meiningen II – SV Jüchsen, SG FC Rennsteig – SG Kaltennordheim; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SV Brotterode-Trusetal, SG Dietzhausen – SG Steinbach-Hallenberg, SG Goldlauter – SG Wernshausen (spielfrei: SG Mittelschmalkalden)
22. Spieltag
Samstag, 22. Mai, 15 Uhr: SG Steinbach-Hallenberg – Rot-Weiß Breitungen, Empor Dreißigacker – SG Goldlauter
Sonntag, 23. Mai, 15 Uhr: SG Wernshausen – VfL Meiningen II, SG Mittelschmalkalden – SG Dietzhausen, SV Brotterode-Trusetal – SG FC Rennsteig, SG Kaltennordheim – FC Zella-Mehlis (spielfrei: SV Jüchsen)
23. Spieltag
Samstag, 29. Mai, 15.30 Uhr: FC Zella-Mehlis – SV Brotterode-Trusetal
Sonntag, 30. Mai, 15 Uhr: VfL Meiningen II – Empor Dreißigacker, SG FC Rennsteig – SG Steinbach-Hallenberg; 15.30 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SG Mittelschmalkalden, SV Jüchsen – SG Wernshausen, SG Goldlauter – SG Kaltennordheim (spielfrei: SG Dietzhausen)
24. Spieltag
Samstag, 5. Juni, 15 Uhr: SG Dietzhausen – Rot-Weiß Breitungen, SG Steinbach-Hallenberg – FC Zella-Mehlis, Empor Dreißigacker – SV Jüchsen
Sonntag, 6. Juni, 15 Uhr: SG Mittelschmalkalden – SG FC Rennsteig, SV Brotterode-Trusetal – SG Goldlauter, SG Kaltennordheim – VfL Meiningen II (spielfrei: SG Wernshausen)
25. Spieltag
Samstag, 12. Juni, 15 Uhr: SG Wernshausen – Empor Dreißigacker, VfL Meiningen II – SV Brotterode-Trusetal, SG Goldlauter – SG Steinbach-Hallenberg, FC Zella-Mehlis – SG Mittelschmalkalden, SG FC Rennsteig – SG Dietzhausen
Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr: SG Kaltennordheim – SV Jüchsen (spielfrei: Rot-Weiß Breitungen)
26. Spieltag
Sonntag, 20. Juni, 15 Uhr: Rot-Weiß Breitungen – SG FC Rennsteig, SG Dietzhausen – FC Zella-Mehlis, SG Mittelschmalkalden – SG Goldlauter, SG Steinbach-Hallenberg – VfL Meiningen II, SV Brotterode-Trusetal – SV Jüchsen, SG Kaltennordheim – SG Wernshausen (spielfrei: Empor Dreißigacker)
(Stand: 23. Juli 2026)