Nächste Hiobsbotschaft für Kreisoberligist FC Zella-Mehlis: Stürmer Lukas-Ian Titscher fällt für den Rest der Saison 2026/27 aus. Wie eine genaue Untersuchung seines Knies im MRT ergab, hat sich Titscher im Spiel in Jüchsen am 11. Oktober das vordere Kreuzband gerissen. Das bestätigte Co-Trainer Philipp Röser am vergangenen Samstag (17. Oktober) am Rande der Partie gegen die SG Wernshausen/Schwallungen (2:1).