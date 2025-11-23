Was bitte war das für ein Spiel in der Fußball-Kreisoberliga? Der FSV Floh-Seligenthal holte zweimal einen Rückstand auf und feierte am Ende einen deutlichen Erfolg. FSV-Trainer Silvio Möller setzte mit dem Schlusspfiff den Treffer zum 7:3, als er nach einer Ecke von Brandt den Ball mit der Brust über die Linie drückte. Erst drei Minuten vorher hatte er sich für den angeschlagenen Seruneit selbst eingewechselt. Und das hatte er wohl genau so vor! Als Mitte der zweiten Halbzeit ein Vereinskollege den Beutel mit Möllers Fußballschuhen zur Bank trug, verriet seine Frau, dass er plante, sich kurz vor Schluss einzuwechseln und ein Tor zu machen. Na wenn alles immer so einfach wäre im Fußball.