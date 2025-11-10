Vor imposanter Kulisse von offiziell 281 Zuschauern fand das Nachholspiel zwischen dem TSV Elgersburg und dem SV Germania Ilmenau vom ersten Spieltag statt. Auf gut bespielbarem Elgersburger Rasen zeigten beide Mannschaften ein kämpferisch betontes Kreisoberligaspiel, in dem der Gastgeber, begünstigt durch das schnelle Führungstor nach nur sechs Minuten, zusehends über sich hinauswuchs und mit 2:1 gewann. Dass dies nicht immer mit fairen Mitteln gelang, belegen vier Verwarnungen für den Gastgeber. Aber auch Ilmenau wehrte sich in dieser temposcharfen Partie und musste sogar in der Schlussphase einen fragwürdigen Platzverweis hinnehmen. Der bereits verwarnte Khavari spielte nach Laufduell mit Elgersburgs Maximilian Zachert klar den Ball zurück zu seinem Torwart, aber Assistent Schneeweis hob seine Fahne und deutete den anschließenden Sturz des Elgersburgers als Foulspiel. Schiedsrichter Schaller gab ihm darauf die zweite Verwarnung, eine mehr als strittige Entscheidung (81.).