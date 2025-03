Mit diesem Sieg in der Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen gegen Zottelstedt setzte die Ilmenauer Mannschaft die Vorgabe ihres Trainers um, den Gegner ob seines Tabellenplatzes nicht zu unterschätzen und die drei Punkte mit nach Ilmenau zu nehmen. Im Vorfeld der Partie musste Ilmenau auf den erkrankten Careaga Izaguirre verzichten, durchaus eine Schwächung für Ilmenaus Spielgestaltung. Auch Ilmenaus Torschütze vom Dienst Hannes Kutzer blieb zunächst auf der Bank, der unter der Woche krankheitsbedingt nicht voll trainieren konnte. Das Spiel konnte für den Gast nicht schlechter beginnen, lag man bereits nach vier Minuten in Rückstand. Einen weiten Flugball wollte Torhüter Heyn im Strafraum aufnehmen, aber der Ball setzte vor ihm auf und versprang auf dem holprigen Rasen. Der durchgelaufene Korol hatte keine Mühe, den Ball im leeren Tor unterzubringen. Das Geläuf war auch das Haupthindernis für ein ansehenswertes Spiel, versprang der Ball doch mehrfach und stellte beide Mannschaften so vor Probleme.