Die SG VfB Vacha mischt im Kampf um die Meisterschaft durch zwei Siege an einem Wochenende ordentlich mit und erhält dabei Schützenhilfe aus Dermbach. Kali Unterbreizbach steckt im Tabellenkeller fest, für Borsch II und Schweina II steht in Kürze das Kreispokal-Halbfinale an.