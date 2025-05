Die SG VfB Vacha holt den Mosbacher SV mit einem 2:1-Sieg von der Tabellenspitze. Ganz für den ersten Platz reichte es am 25. Spieltag für die Rhöner nicht. Die Eintracht aus Ifta machte mit ihrem Siegtreffer kurz vor Schluss in Gerstungen diesbezüglich den Männern von Trainern Silvio Kirchner einen Strich durch die Rechnung, die für drei Minuten erstmals in dieser Saison ganz oben in der Tabelle standen.