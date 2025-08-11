Sein erstes Saisonspiel in der Fußball-Kreisoberliga absolvierten die Männer der SG VfB Vacha nach der Gründung der neuen Spielgemeinschaft im Sommer auf dem Sportplatz in Unterbreizbach. Der Ausflug zum Rhön-Derby gegen die SG Blau-Weiß Dermbach tat den Männern von Trainer Silvio Kirchner gut. Nachdem die Dermbacher in der Vorsaison den Vachaern mit einem Sieg und einen Unentschieden die Butter vom Brot nahmen, setzte sich die SG VfB zum Saisonstart mit 3:1 Toren durch.