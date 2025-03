Es dauerte gerade mal acht Minuten, bis sich die Gäste-Abwehr ein Missverständnis leistete und Kevin Nube als Nutznießer der Schlafeinlage zur 1:0-Führung für den VfB einspitzeln konnte (9.). Ein Auftakt wie gemalt für die Gastgeber, die den Schwung der frühen Führung mitnahmen und das Geschehen bestimmten. Max Lückert setzte sich auf halb links durch, scheiterte mit seinem Scharfschuss aber am Pfosten (11.) und Marcel Vock setzte einen Kopfball nach Eckstoß nur um Zentimeter über die Latte (15.). Erst allmählich stabilisierten sich die Gäste, stellten sich besser auf Vachas Angriffe ein und verstärkten ihre Offensivbemühungen. Viel kam dabei allerdings nicht heraus. Lange Bälle auf Thomas Wand fanden meist keinen Abnehmer, Mohammad Sheih Dawood verzettelte sich zumeist in eigensinnigen Dribblings und Torjäger Martin Franke wurde mit hautenger Bewachung schon im Aufbau gestört. Vachas schönster Angriff der ersten Hälfte bescherte dann den Rhönern das 2:0. Nach einer Kombination über drei Stationen gelangte das Leder zu Max Lückert, der mit Flachschuss ins lange Eck abschloss (2:0/39.). Auch wenn die Partie bis dahin in fußballerischer Hinsicht so gut wie nichts geboten hatte, was das Prädikat Spitzenspiel verdient, war sie zumindest leidenschaftlich umkämpft und bot viele rassige Zweikämpfe, die stets im fairen Rahmen blieben. Umso weniger verständlich, dass sich Sheikh Dawood zu einer Tätlichkeit an Martin Walther hinreißen ließ und den roten Karton sah (39.). Damit erwies er seinem Team, das mit einem 0:2-Rückstand in die Kabinen ging, einen Bärendienst.