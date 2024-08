Der zweite Spieltag in der Kreisoberliga beginnt auch an diesem Wochenende erneut am Freitag. Auf der Sportanlage am Heilig Kreuz in Haina stehen sich dabei im ewig jungen Grabfeld-Derby der Hainaer SV und der SV 07 Milz gegenüber – immer wieder ein Prestige-Kampf, bei dem nicht nur die Fans der beteiligten Vereine auf ihre Kosten kommen.