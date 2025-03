19. Spieltag in der Kreisoberliga Mittelthüringen: Die Gäste vom FSV Blankenhain kamen gegen den FSV Martinroda besser in die Partie und hatten zwei sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen (Berger 8., Anding 12.). Nachdem der gastgebende FSV die Anfangsnervosität ablegen konnte, setzte man die Grün Weißen mit ersten Angriffszügen in der torgefährlichen Zone unter Druck. Nach einem schönen Pass auf Ulke umkurvte er noch zwei Abwehrspieler und schloss überlegt zur Führung ab. Martinroda blieb im Angriffsmodus und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten (24., 26.). Nachdem R. Schleicher eine sehr gute Gelegenheit nach einer scharfen Eingabe noch verpasste, war es Bartholome der die Vorarbeit von Ulke zum 2:0 über die Linie drückte.