Es gibt sie, die perfekten Fußball-Tage. Da sitzt im Spiel fast jeder Schuss, jeder Freistoß geht an der Mauer vorbei ins Netz und dann kommt nach Abpfiff auch noch die First Lady auf den Balkon des Vereinsheims und hat nach den freudigen Durchsagen der eigenen Treffer dem Volk auch noch Folgendes zu verkünden: Auf alle warten nun 30 Liter Freibier, spricht Kathleen Köhler, Ehegattin von HSV-Präsident Michael Köhler, ins Mikrofon. Ausgegeben hat den Siegersaft Herpfs Spieler Lenny Enzian, der am 11. September seinen 18. Geburtstag gefeiert hat.