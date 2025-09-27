Vor zwei Jahren lieferten sich der FSV Gräfinau-Angstedt und Germania Ilmenau einen erbitterten Kampf um den Aufstieg in die Landesklasse. Das bessere Ende erwischte der FSV. Nun, zwei Jahre später, dürfte Ilmenau am längeren Hebel sitzen – zumindest sportlich gesehen. Gräfinau-Angstedt ist aus der Landesklasse in die Kreisoberliga abgestiegen, musste zahlreiche Leistungsträger abgeben und ringt nach einem schlechten Saisonstart um Punkte. Die Germania hingegen ist ohne Punktverlust gestartet und konnte bisher jedes Spiel in der Liga gewinnen.