Nach den ersten vier Spieltagen der neuen Kreisoberliga-Saison steht die SG FSV Viernau – seit dem Sommer in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Steinbach-Hallenberg und der SG Ober-Unterschönau – noch ohne jeden Punkt und mit einem Torverhältnis von 3:18 am Tabellenende. Die auf vielen Positionen neu zusammengestellte Mannschaft befindet sich in der Findungsphase, doch ist die Situation schwierig. Die Viernauer Vereinsführung und der Trainer setzten sich zum Gespräch zusammen. Die Zusammenarbeit mit Matthias Schmidt wurde nach etwas mehr als zwei Jahren beendet.