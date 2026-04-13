Bereits in der Halbzeitpause sollen im Dietzhäuser Sportlerheim die Wände gewackelt haben, berichtet am Samstag (11. April) ein Ohrenzeuge nach der Kreisoberliga-Partie zwischen dem SVD und der Stahlelf aus Brotterode-Trusetal, Vizemeister der Jahre 2021 bis 2024. Nach dem Schlusspfiff und der 1:4-Niederlage der Stahlelf ist der Frust von Trainer Stefan Fischer im Mannschaftskreis dann für alle unüberhörbar. Heute habe man die Quittung für eine miese Arbeit im Training bekommen. Die Misere dauere inzwischen seit Wochen an, hält Fischer seinen Männern im Rund unmissverständlich vor.