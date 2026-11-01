Maik Steinmetz, einer der Trainer von Kreisoberliga-Aufsteiger Kaltennordheim, hätte es sich am Samstagabend (31. Oktober) nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Zella-Mehlis leicht machen können. Ausreden hätte es genügend gegeben: Die Anstoßzeit um 15.30 Uhr war angesichts der sich schnell breitmachenden Dunkelheit eine Fehlentscheidung („Ich bin Brillenträger. Es war schwierig, um die Uhrzeit ohne Flutlicht dieses Spiel durchzuführen“, merkt er an). Steinmetz hätte auch auf die beiden Ausfälle der verletzten Torhüter Lukas Salzmann und Falko Spaar, für die er (ohne Brille!) zwischen den Pfosten einspringen musste, als mögliche Ursache verweisen können.