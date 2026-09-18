Nach dem Kreispokal geht die Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen in den 5. Spieltag Der FSV Martinroda braucht drei Punkte. Die Chance dazu bietet sich der Mannschaft von Trainer René Schmitt am heutigen Samstag um 15 Uhr. In der Kreisoberliga-Mittelthüringen trifft der FSV auswärts auf den noch ungeschlagenen TSV Bad Blankenburg. Ein Sieg und drei Unentschieden errangen die Lavendelstädter in der bisherigen Spielzeit und stehen dementsprechend auf dem fünften Tabellenplatz. Für Martinroda hingegen war es kein guter Saisonstart: Ein Sieg und drei Niederlagen stehen zu Buche. Somit steht der FSV auf dem drittletzten Rang in der Liga.