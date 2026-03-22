Auch sein drittes Kreisoberliga-Spiel im neuen Jahr gewann der FSV Floh-Seligenthal. Beim 3:1-Heimsieg über den SV Dietzhausen war es nicht so deutlich wie beim 7:1-Hinspielerfolg, weil der FSV einige Großchancen ausließ und Dietzhausen diszipliniert auftrat. Nicht einmal mit drei Toren Rückstand ließen sich die Gäste ihren Humor nehmen. Das Toreschießen bei Floh-Seligenthal übernahm einmal mehr Torjäger Florian Leffler.