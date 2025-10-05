Die seit drei Partien auf einen Sieg wartende Struth-Helmershofer Thuringia und der bislang mit perfekter Bilanz aufwartende FSV Floh-Seligenthal baten am Sonntagnachmittag zum Derby. Beide Mannschaften mussten urlaubsbedingt auf ihre Trainer verzichten, bei den Gästen fehlten auch sonst einige Stammspieler. Der Thuringia sollte es nur recht sein, nach drei sehenswerten Treffern und neunzig unterhaltsamen Minuten feierten die Hausherren ihren 2:1-Erfolg.