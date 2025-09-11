Von Kindesbeinen an ist Michael Simon Borscher Fußballer mit Leib und Seele. Begonnen hat alles am heimischen Garagentor und auf dem Borscher Sportplatz, neben dem er wohnte und groß geworden ist. Seinem SV Borsch blieb er immer treu. Michael Simon ist 48 Jahre, verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Er wohnt in Bermbach und ist von Beruf Tischler. Bei der SG SV Borsch arbeitet er aktuell als Trainer der zweiten Mannschaft. Gemeinsam mit dem Mosbacher SV ist die Rhöner Elf nach vier Spielen, eines weniger als die Konkurrenz, ohne Punktverlust an der Tabellenspitze in der Kreisoberliga. Am Samstag gastiert Michael Simon mit seiner Mannschaft ab 15 Uhr beim ESV Lok Gotha. Auch der Aufsteiger ist gut in die Saison gestartet und belegt den vierten Platz. Dass damit die Partie in Gotha ein Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga sein würde, hätten wohl zu Saisonbeginn die wenigsten Fußballanhänger erwartet.