Vielleicht ist die Saison einfach schon zu weit fortgeschritten, schon ein wenig zu viel Spannung und Druck flöten gegangen: Der 1. Suhler SV marschiert in der Fußball-Kreisoberliga unbeeindruckt von aller Mühe des Liga-Rests weiter voran, und der Gegner am Sonntag (23. März), die SG Jüchsen, die in den zurückliegenden vier Spielzeiten dreimal auf dem Treppchen stand, sieht nach oben wie unten wohl nur noch überschaubare sportliche Chancen und Gefahren.