Die junge Dreier-Spielgemeinschaft Goßmannsrod/Oberland-Waldau hat es geschafft. Am Samstag kürte sich die SG in Goßmannsrod zum Meister der Kreisoberliga Südthüringen. Allerdings wird die Troika nicht in die Landesklasse aufsteigen. Zum einen sind dort Spielgemeinschaften nicht zulässig. Zum anderen glauben die Verantwortlichen beim frisch gekürten Meister nicht, derzeit einen entsprechend großen Kader für die Spiele auf Landesebene zu haben. Nach dem 3:2-Sieg gegen Veilsdorf holte sich SG-Trainer Marcel Frischmann – obwohl sein Team als Meister feststand – sicherheitshalber noch die anderen Ergebnisse via Handy heran, dass er für die Wasserdusche aber nicht weglegen durfte. Dann jubelten Spieler, Trainer, Betreuer und Fans gemeinsam.