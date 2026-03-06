Spitzenspiel in der Kreisoberliga: Der SV Germania Ilmenau empfängt am Samstag um 14 Uhr den TSV Elgersburg. Die Germania möchte in dieser Saison unbedingt in die Landesklasse aufsteigen. Aktuell sieht es so aus, als könnte der Mannschaft von Trainer Thomas Giehl dieses Vorhaben gelingen. Mit 34 Punkten steht sie an der Tabellenspitze. Der TSV Elgersburg rangiert mit einem Spiel weniger auf dem dritten Platz und hat 27 Zähler auf dem Konto. Das Hinspiel – ein 2:1-Sieg für Elgersburg – war zugleich die bisher einzige Niederlage für Germania Ilmenau in der Liga. Grund genug für die Ilmenauer, sich zu revanchieren.