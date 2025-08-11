Auch wenn Christian Hutterer nach nur einem Spieltag noch nicht über das Ende der Kreisoberliga-Saison 2025/26 spekulieren möchte, hat er doch eine Jahreszahl im Kopf, die die Herpfer Fußballer in nächster Zeit immer stärker beschäftigen wird: 2027. Dann feiert der Klub – ja, vermutlich das ganze Dorf – 120 Jahre Herpfer SV 07. Spätestens dann wären Herpf und Hutterer gerne wieder da, wo sie zwölf Jahre lang Dauergast waren: in der Landesklasse.
Fußball-Kreisoberliga Spätestens 2027 will Herpf groß feiern
Karsten Tischer 11.08.2025 - 16:00 Uhr