Die Gäste wähnten sich lange auf der Siegerstraße. Doch am Ende jubelten die Gastgeber. Teichmann hatte in der Nachspielzeit per Elfmeter für den ersten Ligasieg seit Juni gesorgt, damit eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg beendet und mit den Gräfinauern nach Punkten gleich gezogen. Bis auf den weiterhin verletzten Keeper Lock, den gesperrten Lindner und Möller hatte der Landesklassen-Absteiger beim Kreisoberliga-Aufsteiger seine Bestbesetzung am Start. Ott brachte Unterwellenborn früh in Führung (3.). Nach einem Einwurf wurde der Ball an der Mittellinie verlängert, Weihrauch legte clever auf Ott ab und dieser schob aus abseitsverdächtiger Position ein. Ott (7., 9.) und Qickel (10.) hatten weitere Chancen ehe Zentgraf mit seinem sechsten Saisontor den Ausgleich erzielte (13.). Zunächst hatten die Gastgeber noch auf der Linie klären können, doch der Ball sprang zu Heinze, der auf Zentgraf ablegte. Wagenknecht und Risch hatten bei stürmischem und regnerischem Wetter weitere Chancen, ehe Zentgraf mit einem um die Mauer geschlenzten Freistoß das 1:2 besorgte (25.). Dann spritzte Lorenz in einen schlechten Rückpass, setzte sich gegen Jakubowski und Kunz durch und schob zum 2:2 ein (33.). Zentgraf schoss frei stehend den Torwart an (35.). Auf der Gegenseite hielt Kunz, dann schoss Schmidt daneben (45.). Stauch traf nur das Außennetz (61.), Weihrauch den Pfosten (65.) und Kramer die Latte (72.). Risch legte mit dem Kopf auf Fischer ab, der passte zu Stauch, der wiederum zum 2:3 einschob (68.). Dann fiel Kramers Schuss, wohl eher als Flanke gedacht, zum 3:3 ins Tor (76.). Unterwellenborn drängte auf den Sieg und wurde am Ende belohnt. Die letzte Gästechance vergab Risch, der den Torwart anschoss.