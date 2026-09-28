Der TSV Elgersburg hat das Duell beim FSV Martinroda in der Fußball-Kreisoberliga mit 1:0 für sich entschieden. Die Gäste verdienten sich die drei Punkte vor allem durch eine grundsolide Defensivleistung um David Kirsten, der seiner Hintermannschaft viel Stabilität verlieh. Nach vorn hatte Elgersburg mit Maximilian Zachert einen Zielspieler, der immer wieder für Gefahr sorgen konnte. Martinroda machte keineswegs ein schlechtes Spiel und hatte mit Phil Morgenroth ebenfalls einen überzeugenden Innenverteidiger, der seiner Abwehr mit Kopfballstärke und konsequentem Zweikampfverhalten viel Arbeit abnahm.