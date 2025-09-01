Es ist eine schwer zu beschreibende Aura, die den Herpfer SV derzeit umgibt. Die Mannschaft von Trainer Christian Hutterer strahlt eine Art von innerer Ruhe aus, die aus dem Wissen resultiert, dass man stets noch ein Tor schießen werde – selbst wenn es für einen Augenblick prekär wird. Und so konnte auch der FSV Rot-Weiß Breitungen die Herpfer Gäste am Samstag nicht in ihrer Ruhe stören, die auf der Friedenskampfbahn ihren dritten Sieg im dritten Spiel einfuhren.